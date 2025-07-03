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Июль принесет испытания: 3 знака Зодиака в зоне риска

Четверг 03 июля 2025 12:00
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Июль принесет испытания: 3 знака Зодиака в зоне риска Этим знакам Зодиака нужно быть осторожными в июле (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Июль может стать непростым месяцем для некоторых представителей зодиакального круга. Астрологи предупреждают: три знака окажутся в центре событий, которые потребуют от них осторожности и внутренней устойчивости.

РБК-Украина со ссылкой на Collective World рассказывает, кому следует быть осторожным.

Близнецы

Июль потребует от Близнецов максимальной собранности и осторожности в словах. Возможны конфликты в общении, особенно с близкими - недопонимание может перерасти в ссору.

В профессиональной сфере тоже возможны задержки или неожиданные препятствия. Главное - не поддаваться на провокации и избегать спешки в решениях.

Дева

Для Дев июль может стать месяцем сомнений и эмоциональной нестабильности. Старые страхи или нерешенные внутренние вопросы могут напомнить о себе.

Возможны сложности в плане здоровья или общего самочувствия - важно не игнорировать сигналы тела. Это время лучше посвятить заботе о себе и отказу от чрезмерного перфекционизма.

Скорпион

Скорпионы могут столкнуться с неожиданными переменами в личной жизни или разочарованиями в людях. Июль поставит под сомнение привычный контроль над ситуацией, что будет особенно неприятно для представителей этого знака.

Также возможны финансовые затруднения или споры по поводу денег. Важно сохранять холодную голову и не принимать решения на эмоциях.

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