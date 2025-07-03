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Карты Таро обещают отличные новости 4 знакам Зодиака: Вселенная удивит уже на днях

Четверг 03 июля 2025 06:13
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Карты Таро обещают отличные новости 4 знакам Зодиака: Вселенная удивит уже на днях Таро-гороскоп назвал главных счастливчиков (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Уже в ближайшие дни представители 4 знаков Зодиака получат то, о чем они давно мечтали. Таро-гороскоп обещает им очень хорошую новость.

Кому невероятно повезет уже скоро, рассказывает РБК-Украина.

Козерог

Вы даже не догадываетесь, насколько близко подкрался ответ, который вы давно ищете. Судьба преподнесет его не прямым текстом, а сквозь странное совпадение, разговор, шепот интуиции. Уже на днях вы поймете, что время сейчас время действовать и брать свое, вас заметят, вам выберут, вам скажут "да". Все произойдет случайно, но вы почувствуете, что это и есть подарок от Вселенной, которая наконец на вашей стороне.

Рак

Карты Таро обещают вам замечательную новость, которая станет подтверждением того, что вы на правильном пути. Судьба откроет для вас дверь к счастью, стоит лишь сделать первый шаг. Больше не надо быть сильными, нужно стать счастливыми. Принимайте эти перемены, они не случайны и точно подарят вам нечто особенное.

Телец

Все, что было на паузе, вдруг сдвинется с места, и вам придется принимать быстрые решения. Вселенная не будет ждать, пока вы решитесь, она сама подбросит вам судьбоносное событие. Вы долго стояли на перекрестке, а теперь дорога сама покажет, куда идти. Секрет в том, чтобы не колебаться, ведь судьба готовит что-то удивительное.

Водолей

То, что казалось закрытым, откроется, а тот, кто исчез - о себе напомнит. Там, где вы уже ничего не ждали, появится огонек, уже скоро судьба сломает привычный сценарий и подарит вам новую страницу. Это не о реванше, а о новом уровне, которого вы давно заслуживаете - и это лишь начало перемен, которые подарят хорошие новости.

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При создании материала были использованы источники: Your Tango, Tarot.

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