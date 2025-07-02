Грустить не будут: эти знаки Зодиака начинают этап исцеления

С 3 июля три знака Зодиака почувствуют, как эмоциональное напряжение постепенно отступает. Фаза растущей Луны принесет исцеление, внутреннюю силу и надежду.

Телец

Наконец-то негативные мысли начнут покидать ваше сознание. Если вы в последнее время горевали или вы держались за разочарование, то скоро это ощущение изменится.

Вы больше не будете готовить себя к худшему. Грусть останется позади, а взамен придет радость.

Впереди - новые возможности, которые подарят шанс по-настоящему насладиться жизнью. Но помните, что хорошее настроение вы создаете самостоятельно!

Рак

Вы наконец-то сможете взять контроль в свои руки. Жизнь станет управляемой, а с этим придет ощущение легкости и свободы.

Ваша природная чувствительность будет работать на вас, а не наоборот. То, что казалось невозможным, больше таковым не будет. Удача на вашей стороне, поэтому смело воплощайте желаемое.

Вселенная напоминает, что любые препятствия могут - шанс проявить креативность и найти нестандартное решение.

Скорпион

Вы попрощаетесь с периодом эмоциональной изоляции. То, что бело, выйдет наружу. И это к лучшему!

Как только вы прекратите прятать свои истинные чувства, придет легкость и ясность. Вы снова почувствуете себя собой.

Отличный день, чтобы раскрыть свою истинную суть. Не бойтесь говорить о том, что вас не нравится.