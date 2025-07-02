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Судьба готовит сюрпризы: 6 знаков Зодиака, которых до конца недели накроет волна везения

Среда 02 июля 2025 19:01
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Судьба готовит сюрпризы: 6 знаков Зодиака, которых до конца недели накроет волна везения Эти знаки Зодиака ждут позитивные изменения до 6 июля (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Гороскоп на первую неделю июля обещает положительные изменения в жизни нескольким знакам Зодиака. Первые судьбоносные сюрпризы они почувствуют уже с четверга.

Кому повезет больше всего и в каких сферах, рассказывает РБК-Украина.

Овен

Ваша творческая энергия будет на высоте. Удачное время для создания креативных идей и реализации проектов. Вам может повезти в новых делах.

Также уже скоро появятся новые возможности для профессионального и финансового развития.

Близнецы

Если на пути появляются преграды, не стоит опускать руки. Успех уже не за горами.

В финансовом плане вы будете чувствовать себя в безопасности. Судьба готовит вам новые возможности.

Лев

Вас ждут внезапные изменения в жизни. Приспособиться будет непросто, но они принесут улучшения.

Новое предложение по работе может поступить от близкого человека. Не упускайте шансы, которые предлагает судьба.

Весы

Это отличное время, когда вы можете дать толчок своей карьере, приняв несколько серьезных карьерных решений.

Будьте достаточно мудрыми, чтобы принять их, поскольку они будут иметь далеко идущие последствия. Духовность добавит позитива в вашу жизнь.

Стрелец

Вам пророчат улучшение в вопросах здоровья. Финансовые дела тоже пойдут в гору.

Смело стройте планы и начинайте их реализовывать. Удача будет на вашей стороне, особенно если вы привлечете близких.

Рыбы

Вам повезет в романтических делах. Возможно новое знакомство или улучшение уже имеющихся отношений.

Новый проект принесет огромную прибыль и временно улучшит ваше финансовое положение.

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При написании материала были использованы следующие источники: IDiva, Astro.

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