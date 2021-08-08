Президент "Барселони" назвав клуб, куди перейде Мессі

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на його заяву в інтерв'ю Tuttomercatoweb .

За його словами, він зробив все, щоб Мессі залишився в "Барселоні".

"Ліонель перейде в ПСЖ. Я б хотів, щоб Мессі залишився в "Барселоні", але цього не станеться", - сказав він.

Мессі є вихованцем "Барселони", у складі якої виступав з 2003 року. Разом з каталонським клубом нападник завоював 36 трофеїв.