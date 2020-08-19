Ліон - Баварія: де дивитися матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Переможець пари у вирішальному матчі зіграє з ПСЖ
"Ліон" і "Баварія" посперечаються за путівку у фінал Ліги чемпіонів. Букмекери вважають, що перемогу в матчі будуть святкувати мюнхенці.
19 серпня 22:00
Лісабон, стадіон "Жозе Алваладе"
Зустріч відбудеться у середу, 19 серпня, при порожніх трибунах стадіону "Жозе Альваладе" в Лісабоні. Старт трансляції - о 22:00 за київським часом.
Матч у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2".
"Ліон" повертається на стадіон, на якому у чвертьфіналі обіграв "Манчестер Сіті" (3:1). А ось для "Баварії" це перший матч на "Жозе Алваладе" з сезону 2008/09, коли мюнхенці розгромили тут "Спортинг" в 1/8 фіналу. Німці на попередній стадії нинішнього розіграшу турніру розгромили "Барселону" з рахунком 8:2.
Через пандемію коронавірусу чвертьфінали і півфінали цієї Ліги чемпіонів проходять наприкінці літа в форматі одного матчу в Лісабоні. Фінал запланований на 23 серпня відбудеться при порожніх трибунах.
Нагадаємо, напередодні визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів. Ним став французький "Парі Сен-Жермен", який у першому півфіналі здолав німецький "Лейпциг" і вперше вийшов у фінал найпрестижнішого європейського кубкового турніру.