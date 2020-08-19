ПСЖ вперше в історії вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Фото: "РБ Лейпциг" - ПСЖ (twitter.com/PSG_English)

Паризький клуб розгромив "РБ Лейпциг"

Французький ПСЖ здобув велику перемогу над німецьким "РБ Лейпциг" в півфіналі Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла в Лісабоні завершилася з рахунком 3:0.

Парижани вийшли вперед на 13 хвилині завдяки голу Маркіньоса. Перед перервою перевага ПСЖ подвоїв Анхель Ді Марія. На 56 хвилині Хуан Бернат довів рахунок до великого.

Таким чином, паризький вперше у своїй історії вийшов у фінал Ліги чемпіонів. У вирішальному матчі, який відбудеться 23 серпня, ПСЖ зіграє з переможцем зустрічі "Ліон" - "Баварія".

Крім того, головний тренер парижан Томас Тухель вийшов у фінал ЛЧ вперше в своїй тренерській кар'єрі.