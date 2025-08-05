Линейку iPhone 17 покажут совсем скоро: стала известна точная дата

Презентация нового iPhone 17 состоится во вторник, 9 сентября , по данным немецких источников, близких к операторам мобильной связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors , посвященный новостям о продукции Apple.

Эти данные совпадают с прогнозом журналиста Bloomberg Марка Гурмана, который ранее называл 9 или 10 сентября вероятными датами ивента Apple.

Если Apple сохранит традиционный график запусков, то предзаказы на iPhone 17 стартуют 12 сентября, а в продажу устройства поступят 19 сентября. Первыми новинку получат пользователи в США, Китае, Европе и Японии.

Что покажет Apple в сентябре

По информации источников, Apple представит сразу несколько моделей:

iPhone 17

iPhone 17 Air (сменит текущую модель Plus)

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max.

Также ожидаются новинки в других категориях:

Apple Watch Series 11

Apple Watch SE 3

Apple Watch Ultra 3

Возможно, AirPods Pro 3.

Apple, как правило, рассылает официальные приглашения за неделю до мероприятия, так что подтверждение ивента может появиться уже во вторник, 2 сентября.