Лінійку iPhone 17 покажуть зовсім скоро: стала відома точна дата
Презентація нового iPhone 17 відбудеться у вівторок, 9 вересня, за даними німецьких джерел, близьких до операторів мобільного зв'язку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors, присвячений новинам про продукцію Apple.
Ці дані збігаються з прогнозом журналіста Bloomberg Марка Гурмана, який раніше називав 9 або 10 вересня ймовірними датами івенту Apple.
Якщо Apple збереже традиційний графік запусків, то попередні замовлення на iPhone 17 стартують 12 вересня, а в продаж пристрої надійдуть 19 вересня. Першими новинку отримають користувачі в США, Китаї, Європі та Японії.
Що покаже Apple у вересні
За інформацією джерел, Apple представить відразу кілька моделей:
- iPhone 17
- iPhone 17 Air (змінить поточну модель Plus)
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max.
Також очікуються новинки в інших категоріях:
- Apple Watch Series 11
- Apple Watch SE 3
- Apple Watch Ultra 3
- Можливо, AirPods Pro 3.
Apple, як правило, розсилає офіційні запрошення за тиждень до заходу, тож підтвердження івенту може з'явитися вже у вівторок, 2 вересня.
Вас може зацікавити:
- Усі кольори iPhone 17 показали на живих фото
- Apple готує iPhone 17 Pro для конкретної аудиторії:
- 13 прихованих функцій iOS 26, які спрощують життя з iPhone