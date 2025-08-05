Лінійку iPhone 17 покажуть зовсім скоро: стала відома точна дата

Презентація нового iPhone 17 відбудеться у вівторок, 9 вересня , за даними німецьких джерел, близьких до операторів мобільного зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors , присвячений новинам про продукцію Apple.

Ці дані збігаються з прогнозом журналіста Bloomberg Марка Гурмана, який раніше називав 9 або 10 вересня ймовірними датами івенту Apple.

Якщо Apple збереже традиційний графік запусків, то попередні замовлення на iPhone 17 стартують 12 вересня, а в продаж пристрої надійдуть 19 вересня. Першими новинку отримають користувачі в США, Китаї, Європі та Японії.

Що покаже Apple у вересні

За інформацією джерел, Apple представить відразу кілька моделей:

iPhone 17

iPhone 17 Air (змінить поточну модель Plus)

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max.

Також очікуються новинки в інших категоріях:

Apple Watch Series 11

Apple Watch SE 3

Apple Watch Ultra 3

Можливо, AirPods Pro 3.

Apple, як правило, розсилає офіційні запрошення за тиждень до заходу, тож підтвердження івенту може з'явитися вже у вівторок, 2 вересня.