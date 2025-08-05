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Лінійку iPhone 17 покажуть зовсім скоро: стала відома точна дата

Вівторок 05 серпня 2025 15:20
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Лінійку iPhone 17 покажуть зовсім скоро: стала відома точна дата Інсайдери назвали дату презентації iPhone 17 (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Презентація нового iPhone 17 відбудеться у вівторок, 9 вересня, за даними німецьких джерел, близьких до операторів мобільного зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors, присвячений новинам про продукцію Apple.

Ці дані збігаються з прогнозом журналіста Bloomberg Марка Гурмана, який раніше називав 9 або 10 вересня ймовірними датами івенту Apple.

Якщо Apple збереже традиційний графік запусків, то попередні замовлення на iPhone 17 стартують 12 вересня, а в продаж пристрої надійдуть 19 вересня. Першими новинку отримають користувачі в США, Китаї, Європі та Японії.

Що покаже Apple у вересні

За інформацією джерел, Apple представить відразу кілька моделей:

  • iPhone 17
  • iPhone 17 Air (змінить поточну модель Plus)
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max.

Також очікуються новинки в інших категоріях:

  • Apple Watch Series 11
  • Apple Watch SE 3
  • Apple Watch Ultra 3
  • Можливо, AirPods Pro 3.

Apple, як правило, розсилає офіційні запрошення за тиждень до заходу, тож підтвердження івенту може з'явитися вже у вівторок, 2 вересня.

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