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На линии огня - 6 млн украинцев: для прифронтовых территорий готовят спецстатус

23:05 12.06.2026 Пт
2 мин
Прифронтовые регионы будут функционировать по новым правилам
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: для прифронтовых регионов будет спецстатус (Getty Images)

В Украине планируют разработать закон о специальном статусе для прифронтовых территорий. Украинцам, которые живут на линии огня, нужна максимальная поддержка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова в Telegram.

Буданов рассказал, что вместе с премьером Юлией Свириденко, чиновниками правительства и народными депутатами было проведено координационное совещание по прифронтовым территориям.

"Должны понимать четкий язык цифр: сегодня на линии огня в 10 областях живет более 6 миллионов наших граждан. Это люди, которые, несмотря на ежедневный террор врага и сотни тысяч разрушенных объектов инфраструктуры, сделали выбор оставаться в Украине - работать и жить в своих общинах", - написал он.

Руководитель ОП обратил внимание, что на прифронтовых территориях нужно решать следующие проблемы:

  • защита энергообъектов;
  • дефициты местных бюджетов;
  • неравность в выплатах переселенцам;
  • отсутствие гарантий безопасности для медиков, сотрудников образовательной сферы и коммунальщиков.

"Инициируем создание межведомственной рабочей группы для немедленной наработки единого комплексного закона о специальном правовом статусе и регулировании деятельности на прифронтовых территориях", - подчеркнул он.

Буданов добавил, что рассчитывает на оперативную работу нардепов и правительства для принятия новых правил функционирования прифронтовых регионов.

"Люди, живущие так близко к линии фронта, должны обладать абсолютной поддержкой государства", - резюмировал руководитель ОП.

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Поддержка прифронтовых территорий

Напомним, 16 мая премьер Юлия Свириденко заявила, что в Украине готовят большой пакет льгот и стимулов для поддержки бизнеса и населения в регионах прифронтовых.

По данным правительства, в настоящее время 86% общин, подвергшихся влиянию боевых действий, официально включены в перечень прифронтовых территорий.

Помимо налоговых и кредитных льгот Кабмин рассматривает возможность предоставления местным предприятиям статуса критичности для сохранения экономической активности и рабочих мест.

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