На линии фронта рекордное количество российских разведывательных беспилотников, - Игнат
Российские войска усиленно используют беспилотники для разведки местности на линии фронта. Применяют БпЛА разных типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Сейчас на линии фронта такое, скажем, рекордное количество беспилотников. Очень многое на южном направлении, по Днепру фактически "висят", - отметил Игнат.
Как сообщает спикер, войска РФ применяют БпЛА разных типов :
- Supercam;
- ZALA;
- "Орланы" и т.д.
По его словам, такая же ситуация наблюдается в Харьковской области.
"В целом по всей линии разграничения они активизируют воздушную разведку. Хотят увидеть больше для того, чтобы планировать свои дальнейшие действия", - отметил он.
Дроны РФ для разведки на фоне потери самолета А-50
Напомним, вчера руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что на юге Украины наблюдается очень высокая активность вражеских разведывательных дронов. Они собирают информацию по линии столкновения и в глубине региона.
Она объяснила это недавним сбитием российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
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