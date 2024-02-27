На лінії фронту рекордна кількість російських розвідувальних безпілотників, - Ігнат
Російські війська посилено використовують безпілотники для розвідки місцевості на лінії фронту. Застосовують БпЛА різних типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Зараз на лінії фронту така, скажімо, рекордна кількість безпілотників. Дуже багато на південному напрямку, по Дніпру фактично "висять", - зазначив Ігнат.
Як повідомляє речник, війська РФ застосовують БпЛА різних типів:
- Supercam;
- ZALA;
- "Орлани" і т.д.
За його словами, така ж сама ситуація спостерігається в Харківській області.
"Зрештою по всій лінії розмежування вони активізують повітряну розвідку. Хочуть побачити більше для того, щоб планувати свої якісь подальші дії", - зауважив він.
Дрони РФ для розвідки на тлі втрати літака А-50
Нагадаємо, вчора керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що на півдні України спостерігається вкрай висока активність ворожих розвідувальних дронів. Вони збирають інформацію по лінії зіткнення і в глибині регіону.
Вона пояснила це нещодавнім збиттям російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.
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