Україна у ТКГ гарантує повну підготовку пропозицій щодо обміну полоненими до 27 грудня

Фото: Євген Марчук (УНІАН)

Наразі розглядається питання обміну за формулами 23 на 23 та 66 на 19

Українська сторона у Тристоронній контактній групі (ТКГ) до 27 грудня 2018 року може повністю підготувати пропозиції щодо обміну полоненими. Про це сказав представник України в ТКГ Євген Марчук, повідомляє РБК-Україна із посиланням на телеканал "Прямий".

Марчук зазначив, що українська сторона в ТКГ внесла декілька днів тому документи про обмін полоненими.

"По перше, 23 громадянина РФ, які знаходяться в українських місцях позбавлення волі, ми готові поміняти на 23 українців в кремлівських в'язницях. Тобто 23 на 23. Друге - підготовлено і вважаємо, що якби протилежна сторона погодилася, то ще 66 на 19 - ми передаємо 66 і отримує наших 19. Це обсолютно реально. Ми декілька разів підкреслювали, що Україна гарантує, що ці пропозиції до 27 числа (грудня, - ред.) можуть бути повністю підготовлені і з 27 числа може початися процедура обміну", - зазначив він.

За словами Марчука, РФ не сприймає позицію України, пояснюючи це тим, що РФ не є стороною конфлікту і в неї немає підстав сприймати українську позицію.

"Де-факто це означає, що РФ відмовляється від своїх громадян. ОРДЛО про 66 на 19 вони ніби впринципі не заперечують, але виставляють більш широкий діапазон...називаються інші цифри, які неопрацьовані", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора на засіданні ТКГ українська сторона передала конкретні списки і пропозиції здійснити звільнення утримуваних 27 грудня 2018 року в форматі 23/23 (росіян в українських тюрмах на політв‘язнів Кремля) і 66/19 (помилуваних сепаратистів на військових і цивільних в ОРДЛО).

Як повідомляла перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, Росія у ТКГ зірвала пропозицію України по звільненню заручників і політв‘язнів.