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Лимит цены на газ в ЕС может привести к резким изменениям на рынке: СМИ узнали детали

Иллюстративное фото: лимит цены на газ в ЕС может привести к резким изменениям на рынке (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Ограничение цены на газ в Евросоюзе может повлиять на функционирование рынка, но такой эффект пока не прослеживается.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg, об этом сказано в выводах управления по ценным бумагам и рынкам ЕС.

По информации управления, ограничение цены на газ в ЕС, которое начнет действовать 15 февраля, может переместить торговлю за пределы рынка.

Однако сейчас реальное влияние такого нововведения спрогнозировать сложно, поскольку оно может проявиться только тогда, когда решение вступит в силу.

"Это может вызвать значительные и резкие изменения более широкой рыночной среды, что может повлиять на упорядоченное функционирование рынков и, в конечном счете, на финансовую стабильность", - добавляют в европейском управлении по ценным бумагам и рынкам.

Напомним, ранее стало известно, что страны ЕС договорились об установлении граничной цены на газ на уровне 180 евро/МВт-час.

Также мы писали, что в конце декабря 2022 года цены на газ в Европе упали ниже уровня, который наблюдался до вторжения России в Украину.

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