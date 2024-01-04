На Лимано-Купянском направлении ожидаются динамические события: почему это приоритет для РФ

На Лимано-Купянском направлении могут ожидаться динамические события. Этот участок фронта является приоритетным для врага.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта".

Российские войска продолжают наступать на Купянском направлении. Командующий Восточной группировкой ВСУ Александр Сырский ранее сообщал, что оккупанты штурмуют позиции вблизи села Синьковка. Таким образом противник хочет создать плацдарм для наступления на Купянск.

Эксперт, бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев отмечает, что враг стянул до 110 тысяч человек на Лимано-Купянское направление. Кроме того, короткое логистическое плечо обеспечивает ему некоторое преимущество.

"На определенных участках проводится передислокация, об этом говорит снижение темпа боевых столкновений. Вообще я думаю, враг накапливает ресурсы, и мы на пороге достаточно динамичных событий", - считает Селезнев.

По его мнению, этот отрезок фронта является самым приоритетным для россиян. В частности, на Лиманском направлении россияне хотят продвинуться ближе к Славянско-Краматорской агломерации. Купянское направление остается частью плана российского диктатора Владимира Путина по оккупации Харьковской области в рамках так называемого "проекта Новороссия".

В чем значение Лимана?

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что сами жители Лимана называют город северными воротами Донбасса.

"Поэтому Лиман, Славянск и Краматорск всегда будут под прицелом и представлять особый интерес для врага. Потому что без захвата, например, Лимана невозможно реализовать задачу по захвату Донецкой области", - объяснил он.

По словам Мусиенко, ситуация в районе Лимана характеризовалась то активизацией, то приостановкой наступления. Это было связано с перекидыванием войск под Бахмут и Авдеевку. Как отметил эксперт, сейчас оккупационные войска перегруппировываются и пытаются оживить бои. Тем более, что погодные условия изменились и позволяют задействовать технику.

Ситуация на фронте

Сейчас украинские военные в большинстве находятся в активной обороне и по возможности атакуют.

Ранее стало известно, что украинские воины отбили у оккупантов один из терриконов в районе Горловки Донецкой области. Однако, например, ситуация в районе Авдеевки и Марьинки сложная.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские военнослужащие отошли на северную окраину Марьинки, поскольку россияне полностью уничтожили украинский город.

Также он допустил, что если сил для защиты Авдеевки будет мало, то ВСУ могут выйти из города, а затем отвоевать.