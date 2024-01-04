На Лимано-Куп'янському напрямку очікуються динамічні події: чому це пріоритет для РФ

На Лимано-Куп'янському напрямку можуть очікуватися динамічні події. Ця ділянка фронту є пріоритетною для ворога.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту".

Російські війська продовжують наступати на Куп'янському напрямку. Командувач Східного угрупування ЗСУ Олександр Сирський раніше повідомляв, що окупанти штурмують позиції поблизу села Синьківка. Таким чином противник хоче створити плацдарм для наступу на Куп'янськ.

Експерт, колишній спікер Генштабу Владислав Селезньов зазначає, що ворог стягнув до 110 тисяч осіб на Лимано-Куп'янський напрямок. Крім того, коротке логістичне плече забезпечує йому деяку перевагу.

"На певних ділянках проводиться передислокація, про це свідчить зниження темпу бойових зіткнень. Взагалі, я думаю, ворог накопичує ресурси, і ми на порозі досить динамічних подій", - вважає Селезньов.

На його думку, цей відтинок фронту є найпріоритетнішим для росіян. Зокрема, на Лиманському напрямку росіяни хочуть просунутися до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Куп'янський напрямок залишається частиною плану російського диктатора Володимира Путіна щодо окупації Харківської області у рамках так званого "проєкту Новоросія".

У чому значення Лимана?

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що самі мешканці Лимана називають місто північними воротами Донбасу.

"Тому Лиман, Слов'янськ і Краматорськ завжди будуть під прицілом і представлятимуть особливий інтерес для ворога. Тому що без захоплення, наприклад, Лимана неможливо реалізувати завдання із захоплення Донецької області", - пояснив він.

За словами Мусієнка, ситуація у районі Лиману характеризувалася то активізацією, то призупиненням наступу. Це було пов'язано з перекиданням військ під Бахмут та Авдіївку. Як зазначив експерт, наразі окупаційні війська перегруповуються і намагаються пожвавити бої. Тим більше, що погодні умови змінилися і дозволяють задіяти техніку.

Ситуація на фронті

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні і за можливості атакують.

Раніше стало відомо, що українські воїни відбили в окупантів один з териконів у районі Горлівки Донецької області. Проте, до прикладу, ситуація у районі Авдіївки та Мар'їнки складна.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські військовослужбовці відійшли на північну околицю Мар'їнки, оскільки росіяни повністю знищили українське місто.

Також він допустив, що якщо сил для захисту Авдіївки буде мало, то ЗСУ можуть вийти з міста, а потім відвоювати.