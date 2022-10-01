В Лимане бои. Маляр призвала украинцев ждать информацию от Генштаба

Украинские военные вошли в Лиман (Донецкая область). Сейчас там до сих пор ведутся бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу замминистра обороны Украины Анны Маляр.

"В Лимане бои", - заявила Маляр.

Она призвала украинцев сдержаться в соцсетях. По ее словам, это значительно проще, чем украинским военным сейчас там.

"Генштаб не забудет сообщить, когда будет для вас информация", - добавила Маляр.