В Лимане бои. Маляр призвала украинцев ждать информацию от Генштаба

Украинские военные вошли в Лиман (Донецкая область). Сейчас там до сих пор ведутся бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу замминистра обороны Украины Анны Маляр.
"В Лимане бои", - заявила Маляр.
Она призвала украинцев сдержаться в соцсетях. По ее словам, это значительно проще, чем украинским военным сейчас там.
"Генштаб не забудет сообщить, когда будет для вас информация", - добавила Маляр.
Напомним, что ВСУ подтвердили освобождение 5 населенных пунктов возле Лимана.
Позже стало известно, что украинские военные вошли в Лиман.
Также сегодня было опубликовано видео, на котором оккупанты продолжают бежать из окруженного Лимана.
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