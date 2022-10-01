Оккупанты продолжают бежать из окруженного Лимана (видео с дрона)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на благотворительный фонд " Вернись живым ".

Фонд "Вернись живым" опубликовал видео, снятое на беспилотник "Лелека". На нем видно, как оккупанты продолжают выезжать из окруженного Лимана.

Напомним, сегодня украинские военные подняли украинский флаг на въезде в Лиман.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в районе Лимана в окружении находятся более 5 тысяч россиян.

Аналитики Институт изучения войны (ISW) считают, что ВСУ, вероятно, полностью окружат или возьмут под контроль Лиман в течение следующих 72 часов.

Кроме того, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что операция по окружению захватчиков возле Лимана находится "на этапе завершения".

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