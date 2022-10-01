В Лимані бої. Маляр закликала українців чекати на інформацію від Генштабу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступниці міністра оборони України Ганни Маляр.

"В Лимані бої", - заявила Маляр.

Вона закликала українців стриматись в соцмережах. За її словами це значно простіше, ніж українським військовим зараз там.

"Генштаб не забуде повідомити тоді, коли буде для вас інформація", - додала Маляр.