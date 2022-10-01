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В Лимані бої. Маляр закликала українців чекати на інформацію від Генштабу

Фото: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові увійшли до Лиману (Донецька область). Наразі там досі точаться бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступниці міністра оборони України Ганни Маляр.

"В Лимані бої", - заявила Маляр.

Вона закликала українців стриматись в соцмережах. За її словами це значно простіше, ніж українським військовим зараз там.

"Генштаб не забуде повідомити тоді, коли буде для вас інформація", - додала Маляр.

Нагадаємо, що ЗСУ підтвердили звільнення 5 населених пунктів біля Лиману.

Пізніше стало відомо, українські військові увійшли до Лиману.

Також сьогодні було опубліковано відео, на якому окупанти продовжують тікати з оточеного Лимана.

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