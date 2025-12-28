ua en ru
Вс, 28 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Лилия Ребрик показала уютный образ для празднования Нового года дома

Воскресенье 28 декабря 2025 07:15
UA EN RU
Лилия Ребрик показала уютный образ для празднования Нового года дома Лилия Ребрик (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик показала, как встретить Новый год дома стильно и комфортно. Ее образ сочетает уютный объемный свитер, легкую прозрачную юбку и элегантные белые туфли, создавая праздничную атмосферу без лишнего пафоса.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Ребрик для празднования Нового года 2026

Монохром и текстуры

Главным элементом образа стал монохромный белый "лук", который выглядит чрезвычайно свежо и нарядно. Верхняя одежда представлена объемным удлиненным свитером молочного оттенка с высоким горлом, который добавляет мягкости и уюта образу.

Лилия Ребрик показала уютный образ для празднования Нового года домаЛилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Низ аутфита - прозрачная юбка длины макси, украшенная пушистыми перьями. Эта деталь превращает повседневный трикотажный ансамбль в праздничный, делая его идеальным для семейных фотографий и новогодних встреч.

Обувь дополняют изысканные белые туфли-лодочки на высоком каблуке, которые подчеркивают стройность ног и добавляют образу утонченности.

Лилия Ребрик показала уютный образ для празднования Нового года домаРебрик показала стильный образ для празднования (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Праздничная атмосфера и декор

На опубликованных фотографиях Лилия Ребрик позирует возле роскошно наряженной елки, держа в руках охапку подарков в стильной упаковке.

Основные цвета декора - золотистые, оливковые и глубокие зеленые оттенки, которые гармонично сочетаются с белоснежным нарядом ведущей.

Настроение кадров передает ощущение счастья и гармонии: Лилия выглядит невероятно радостной, заряжая подписчиков праздничным позитивом и теплом.

Каждая деталь фотографии будто подчеркивает, что Новый год дома - это о тепле, искренности и немного магии, которую мы создаем сами.

Лилия Ребрик показала уютный образ для празднования Нового года домаЛилия Ребрик задает тренды (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Советы от звезды

Такой образ демонстрирует, как выглядеть эффектно возле елки, не жертвуя комфортом.

Сочетание тяжелого вязаного верха и легкого, невесомого низа остается одним из самых актуальных приемов сезона. Лилия Ребрик показала, что даже домашний стиль может быть праздничным, фотогеничным и современным одновременно.

Этот "лук" идеально подходит для тех, кто хочет встретить Новый год в семейном кругу, сохраняя ощущение праздника и модного вида.

Комфортные материалы, правильная цветовая гамма и изящные аксессуары делают образ завершенным и вдохновляют на собственные эксперименты с домашним праздничным стилем.

Лилия Ребрик показала уютный образ для празднования Нового года домаЛилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Лилия Ребрик Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
В Генштабе ВСУ "разнесли" Путина и Герасимова, которые "захватили" Мирноград и Гуляйполе
В Генштабе ВСУ "разнесли" Путина и Герасимова, которые "захватили" Мирноград и Гуляйполе
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну