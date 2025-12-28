Лілія Ребрик показала затишний образ для святкування Нового року вдома

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик показала, як зустріти Новий рік вдома стильно та комфортно. Її образ поєднує затишний об’ємний светр, легку прозору спідницю та елегантні білі туфлі, створюючи святкову атмосферу без зайвого пафосу.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Ребрик для святкування Нового року 2026

Монохром і текстури

Головним елементом образу став монохромний білий "лук", який виглядає надзвичайно свіжо та ошатно. Верхній одяг представлений об’ємним подовженим светром молочного відтінку з високим горлом, який додає м’якості та затишку образу.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Низ аутфіту - прозора спідниця довжини максі, прикрашена пухнастим пір’ям. Ця деталь перетворює повсякденний трикотажний ансамбль на святковий, роблячи його ідеальним для сімейних фотографій та новорічних зустрічей.

Взуття доповнюють вишукані білі туфлі-човники на високих підборах, що підкреслюють стрункість ніг та додають образу витонченості.

Ребрик показала стильний образ для святкування (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Святкова атмосфера та декор

На опублікованих світлинах Лілія Ребрик позує біля розкішно вбраної ялинки, тримаючи в руках оберемок подарунків у стильному пакуванні.

Основні кольори декору - золотисті, оливкові та глибокі зелені відтінки, які гармонійно поєднуються з білосніжним вбранням ведучої.

Настрій кадрів передає відчуття щастя та гармонії: Лілія виглядає неймовірно радісною, заряджаючи підписників святковим позитивом і теплом.

Кожна деталь світлини ніби підкреслює, що Новий рік вдома - це про тепло, щирість і трохи магії, яку ми створюємо самі.

Лілія Ребрик задає тренди (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поради від зірки

Такий образ демонструє, як виглядати ефектно біля ялинки, не жертвуючи комфортом.

Поєднання важкого в’язаного верху та легкого, невагомого низу залишається одним із найактуальніших прийомів сезону. Лілія Ребрик показала, що навіть домашній стиль може бути святковим, фотогенічним і сучасним одночасно.

Цей "лук" ідеально підходить для тих, хто хоче зустріти Новий рік в родинному колі, зберігаючи відчуття свята та модного вигляду.

Комфортні матеріали, правильна кольорова гамма та витончені аксесуари роблять образ завершеним і надихають на власні експерименти з домашнім святковим стилем.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)