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В образе дивы: Сумская очаровала архивным фото в золотистом корсете на подиуме

Понедельник 14 июля 2025 12:56
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В образе дивы: Сумская очаровала архивным фото в золотистом корсете на подиуме Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская актриса Ольга Сумская показала в сети архивное фото со своим супругом Виталием Борисюком с модного показа в начале 2000-х.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Сумская показала архивное фото

На фото, которое было сделано около 25 лет назад, Сумская и Борисюк позируют на подиуме.

"Мы с Виталием Борисюком на днях моды, показ от бренда "Столичный". Год не помню. Но было ярко", - подписала она снимок.

Какой образ показала Сумская

Актриса показала образ в золотистом платье.

Корсет

Верхняя часть платья выполнена в виде золотого корсета, который подчернул фигуру Сумской и создал эффектный силуэт. Корсет имеет глубокое декольте и металлические элементы, что придает ему блеск и структурность.

Юбка

Длинная юбка с высокими разрезами, открывающими ноги. Она выполнена из блестящей, шелковистой ткани золотистого цвета, которая красиво переливается.

Украшения

На шее у Сумской массивное золотое ожерелье, которое гармонирует с цветом платья и придает образу величия.

Обувь

На ногах золотистые туфли на невысоком каблуке, которые завершают цельный золотой образ.

Прическа

Прическа с крупными локонами, что создает объем и придает драматичности.

Макияж

Макияж с акцентом на глаза и губы, что соответствует общей стилистике образа.

В образе дивы: Сумская очаровала архивным фото в золотистом корсете на подиуме

Ольга Сумская с мужем (фото: instagram.com/olgasumska)

Ее супруг предстал на показе в белом костюме с обувью золотистого оттенка. Лук Борисюка служит отличным фоном для блестящих золотых акцентов, гармонирующих с образом Ольги Сумской.

Вместе они создают очень гармоничную и эффектную пару, демонстрирующую высокий стиль и изысканность.

Их образы выглядят так, будто они сошли с подиума высокой моды 90-х или начала 2000-х годов, которая характеризовалась яркостью, блеском и смелыми решениями.

Как отреагировали в сети

Фолловеры актрисы тут же принялись комментировать редкое фото:

  • "Это, наверное, где-то 2000-2001 год. Я тогда работала моделью и помню эти показы", - отметила телеведущая Валентина Хамайко
  • "Королева", - написала актриса Анастасия Цимбалару
  • "Икона"
  • "Браво!"
  • "Какие воспоминания"
  • "Вау! Что это за богиня"
  • "А где сейчас это платье? Сделайте фото до и после"
  • "Красивые, яркие, эпатажные"
  • "Непревзойденная пара. Оля - вы богиня".

В образе дивы: Сумская очаровала архивным фото в золотистом корсете на подиуме

Ольга Сумская с мужем (фото: instagram.com/olgasumska)

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