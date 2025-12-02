RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Ликвидировано еще 1110 врагов: Генштаб ВСУ обновил утреннюю статистику на 2 декабря

Фото: ВСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

С момента полномасштабного вторжения и вплоть до 2 декабря противник понес значительные потери в личном составе и технике, включая танки, самолеты и дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

По состоянию на 2 декабря 2025 года суммарные потери вооруженных сил противника с начала полномасштабного вторжения в Украину оцениваются следующим образом.

  • Потери личного состава противника
    Потери личного состава достигли ~1 175 030 человек (+1110 за последние сутки).

  • Уничтоженная бронетехника
    Танков потеряно 11 387, боевых бронемашин — 23 679 (+1 за последние сутки).

  • Артиллерийские системы и ПВО
    Потери артиллерии составляют 34 768 (+14 за последние сутки), РСЗО — 1 552, средств ПВО — 1 253.

  • Авиация и вертолеты
    Уничтожено 430 самолетов и 347 вертолетов.

  • Беспилотники и крылатые ракеты
    Дронов оперативно-тактического уровня уничтожено 86 141 (+51 за последние сутки), крылатых ракет — 4 024.

  • Флот противника
    Потери включают 28 кораблей и катеров, а также 1 подводную лодку.

  • Автомобильная и специальная техника
    Автомобильной техники уничтожено 68 641 (+58 за последние сутки), специальной техники — 4 011 (+1 за последние сутки).

Ежедневный учет потерь позволяет оценивать боеспособность противника и корректировать оборонные действия.

Напоминаем, что российские вооруженные силы продолжают наносить удары по Украине, нацеливаясь на ключевые объекты энергетики и военно-промышленного комплекса. По данным российских СМИ, глава Генштаба РФ доложил президенту о выполнении намеченного "плана Генштаба" с массированными "ответными" ударами.

Отметим, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей увеличилось число безнадзорных собак, стаи которых становятся агрессивными и нападают на людей даже днем, представляя серьезную угрозу для жизни и безопасности местного населения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеГенштаб ВСУ