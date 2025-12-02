Ликвидировано еще 1110 врагов: Генштаб ВСУ обновил утреннюю статистику на 2 декабря

Напоминаем, что российские вооруженные силы продолжают наносить удары по Украине, нацеливаясь на ключевые объекты энергетики и военно-промышленного комплекса. По данным российских СМИ, глава Генштаба РФ доложил президенту о выполнении намеченного "плана Генштаба" с массированными "ответными" ударами.

Отметим, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей увеличилось число безнадзорных собак, стаи которых становятся агрессивными и нападают на людей даже днем, представляя серьезную угрозу для жизни и безопасности местного населения.