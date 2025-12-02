Ликвидировано еще 1110 врагов: Генштаб ВСУ обновил утреннюю статистику на 2 декабря

С момента полномасштабного вторжения и вплоть до 2 декабря противник понес значительные потери в личном составе и технике, включая танки, самолеты и дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
По состоянию на 2 декабря 2025 года суммарные потери вооруженных сил противника с начала полномасштабного вторжения в Украину оцениваются следующим образом.
Потери личного состава противника
Потери личного состава достигли ~1 175 030 человек (+1110 за последние сутки).
Уничтоженная бронетехника
Танков потеряно 11 387, боевых бронемашин — 23 679 (+1 за последние сутки).
Артиллерийские системы и ПВО
Потери артиллерии составляют 34 768 (+14 за последние сутки), РСЗО — 1 552, средств ПВО — 1 253.
Авиация и вертолеты
Уничтожено 430 самолетов и 347 вертолетов.
Беспилотники и крылатые ракеты
Дронов оперативно-тактического уровня уничтожено 86 141 (+51 за последние сутки), крылатых ракет — 4 024.
Флот противника
Потери включают 28 кораблей и катеров, а также 1 подводную лодку.
Автомобильная и специальная техника
Автомобильной техники уничтожено 68 641 (+58 за последние сутки), специальной техники — 4 011 (+1 за последние сутки).
Ежедневный учет потерь позволяет оценивать боеспособность противника и корректировать оборонные действия.
Напоминаем, что российские вооруженные силы продолжают наносить удары по Украине, нацеливаясь на ключевые объекты энергетики и военно-промышленного комплекса. По данным российских СМИ, глава Генштаба РФ доложил президенту о выполнении намеченного "плана Генштаба" с массированными "ответными" ударами.
Отметим, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей увеличилось число безнадзорных собак, стаи которых становятся агрессивными и нападают на людей даже днем, представляя серьезную угрозу для жизни и безопасности местного населения.