Ліквідовано ще 1110 ворогів: Генштаб ЗСУ оновив ранкову статистику на 2 грудня

Нагадуємо, що російські збройні сили продовжують завдавати ударів по Україні, націлюючись на ключові об'єкти енергетики та військово-промислового комплексу. За даними російських ЗМІ, глава Генштабу РФ доповів президенту про виконання наміченого "плану Генштабу" з масованими ударами у відповідь.

Зазначимо, що на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей збільшилася кількість безпритульних собак, зграї яких стають агресивними та нападають на людей навіть удень, становлячи серйозну загрозу для життя і безпеки місцевого населення.