На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей ситуация с безнадзорными собаками выходит из-под контроля: стаи агрессивных животных нападают на людей даже среди бела дня, создавая угрозу для жизни и здоровья местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления в сети Telegram.

Нападения на гражданских

На территории города Антрацит зарегистрирован очередной случай нападения собак на человека. В медицинской справке указано только: "укусы собак".

Местная медицина не предоставляет защиту, системы отлова отсутствуют, а ответственность никто не несет.

Жители продолжают получать только формальные записи в травмпунктах, без реальных мер защиты. Неизвестно, зафиксированы ли случаи бешенства и есть ли вакцины для самих животных, а также препараты для профилактики или лечения людей.

Бюрократия и перекладывание ответственности

Обострение проблемы сопровождается полной бездеятельностью оккупационных властей. Жалобы граждан месяцами ходят по цепочке: муниципалитет - администрация города - республиканские структуры - Минсельхоз.

Но каждый уровень ограничивается фразой "не наша компетенция". В результате никто не несет ответственности за нападения животных на граждан.

Причины и последствия

Источники ЦНС отмечают, что ситуацию усугубляют российские волонтеры, которые регулярно привозят на фронт новых собак для "поднятия духа бойцов".

Часть животных позже оказывается в городах — голодные, одичавшие и агрессивные. Именно эти животные формируют новые стаи, угрожающие мирным жителям, особенно детям и старикам.

Пока оккупационные власти снимают показательные сюжеты и перекладывают вину друг на друга, жители Донецкой области сталкиваются с реальной опасностью: укусы, справки из травмпунктов и страх выйти из дома.