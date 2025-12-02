Голодные собаки нападают на украинцев на оккупированных территориях, - ЦНС
На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей ситуация с безнадзорными собаками выходит из-под контроля: стаи агрессивных животных нападают на людей даже среди бела дня, создавая угрозу для жизни и здоровья местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления в сети Telegram.
Нападения на гражданских
На территории города Антрацит зарегистрирован очередной случай нападения собак на человека. В медицинской справке указано только: "укусы собак".
Местная медицина не предоставляет защиту, системы отлова отсутствуют, а ответственность никто не несет.
Жители продолжают получать только формальные записи в травмпунктах, без реальных мер защиты. Неизвестно, зафиксированы ли случаи бешенства и есть ли вакцины для самих животных, а также препараты для профилактики или лечения людей.
Бюрократия и перекладывание ответственности
Обострение проблемы сопровождается полной бездеятельностью оккупационных властей. Жалобы граждан месяцами ходят по цепочке: муниципалитет - администрация города - республиканские структуры - Минсельхоз.
Но каждый уровень ограничивается фразой "не наша компетенция". В результате никто не несет ответственности за нападения животных на граждан.
Причины и последствия
Источники ЦНС отмечают, что ситуацию усугубляют российские волонтеры, которые регулярно привозят на фронт новых собак для "поднятия духа бойцов".
Часть животных позже оказывается в городах — голодные, одичавшие и агрессивные. Именно эти животные формируют новые стаи, угрожающие мирным жителям, особенно детям и старикам.
Пока оккупационные власти снимают показательные сюжеты и перекладывают вину друг на друга, жители Донецкой области сталкиваются с реальной опасностью: укусы, справки из травмпунктов и страх выйти из дома.
Напоминаем, что Россия объявила о запуске новой программы, согласно которой более 400 детей из временно оккупированной Запорожской области будут перевезены в Ярославскую область России.
Отметим, что Россия вывозит детей с временно оккупированных территорий Донецкой области на Сахалин якобы для образовательных программ. По информации ЦНС, школьников из Шахтерска — включая отличников, активистов прокремлевских кружков и детей российских военнослужащих — привезли под видом "университетских смен", где им устраивают экскурсии, показывают университеты и прямо агитируют строить будущее на Дальнем Востоке.