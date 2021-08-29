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Ліквідували автомобіль зі смертником: Пентагон розкрив деталі удару в Кабулі

Автор: Дмитро Левицький

Представник Пентагону підтвердив, що американські війська здійснили ракетний удар по території Кабулу. Однак, як наголошує чиновник, сили США ліквідували терориста-смертника, який прямував в замінованому автомобілі до аеропорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал CNN.

Як пояснив чиновник американського Міноборони, вибухів було два. Перший - від ракетного удару, а другий стався внаслідок детонації вибухівки, що була в автомобілі. Атаку здійснив безпілотник.

Представник Пентагону заперечує наявність жертв серед цивільного населення. Водночас таліби заявляють, що в результаті вибуху в Кабулі сьогодні загинули шість людей, зокрема четверо дітей.

"Ми оцінюємо можливість жертв серед цивільних, але наразі у нас немає жодних ознак цього. Ми залишаємося пильними щодо потенційних загроз в майбутньому", - сказав представник Центрального командування США Білл Урбан.

Нагадаємо, сьогодні в Кабулі пролунав потужний вибух, а пізніше з'ясувалося, що це військові США завдали ракетного удару.

Спочатку була інформація про щонайменше 2 загиблих та трьох поранених.

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Сполучені Штати АмерикиАфганистанКабулВибух