Ліквідували автомобіль зі смертником: Пентагон розкрив деталі удару в Кабулі

Представник Пентагону підтвердив, що американські війська здійснили ракетний удар по території Кабулу . Однак, як наголошує чиновник, сили США ліквідували терориста-смертника, який прямував в замінованому автомобілі до аеропорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал CNN .

Як пояснив чиновник американського Міноборони, вибухів було два. Перший - від ракетного удару, а другий стався внаслідок детонації вибухівки, що була в автомобілі. Атаку здійснив безпілотник.

Представник Пентагону заперечує наявність жертв серед цивільного населення. Водночас таліби заявляють, що в результаті вибуху в Кабулі сьогодні загинули шість людей, зокрема четверо дітей.

"Ми оцінюємо можливість жертв серед цивільних, але наразі у нас немає жодних ознак цього. Ми залишаємося пильними щодо потенційних загроз в майбутньому", - сказав представник Центрального командування США Білл Урбан.