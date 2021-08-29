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Ликвидировали автомобиль со смертником: Пентагон раскрыл детали удара в Кабуле

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Кабул, Воскресенье 29 августа 2021 18:30
Ликвидировали автомобиль со смертником: Пентагон раскрыл детали удара в Кабуле Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель Пентагона подтвердил, что американские войска осуществили ракетный удар по территории Кабула. Однако, как отмечает чиновник, силы США ликвидировали террориста-смертника, который направлялся в заминированном автомобиле в аэропорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал CNN.

Как пояснил чиновник американского Минобороны, взрывов было два. Первый - от ракетного удара, а второй произошел в результате детонации взрывчатки, которая была в автомобиле. Атаку осуществил беспилотник.

Представитель Пентагона отрицает наличие жертв среди гражданского населения. В то же время талибы заявляют, что в результате взрыва в Кабуле сегодня погибли шесть человек, в том числе четверо детей.

"Мы оцениваем возможность жертв среди гражданских, но пока у нас нет никаких признаков этого. Мы остаемся бдительными в отношении потенциальных угроз в будущем", - сказал представитель Центрального командования США Билл Урбан.

Напомним, сегодня в Кабуле прогремел мощный взрыв, а позже выяснилось, что это военные США нанесли ракетный удар.

Сначала была информация о минимум 2 погибших и трех раненых.

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