Ликвидация продолжается пятый день: какая сейчас ситуация на ЧАЭС после удара российским дроном

По состоянию на утро вторника, 18 февраля, спасатели все еще продолжают ликвидацию последствий попадания российского дрона в саркофаг на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает РБК-УКраина со ссылкой на Telegram-канал Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

По данным Минприроды, по состоянию на 07:00 вторника радиационное состояние под постоянным контролем. Колебания текущих значений находятся в привычных для каждого пункта пределах.

По результатам осмотра арки стало понятно, что дроновая атака повредила внешнюю обшивку. Также сквозные разрушения нанесены на площади до 15 квадратных метров. Выявлены дефекты обшивки и повреждения внутреннего заполнителя обшивки. Имеются разрушения болтовых соединений.

Что касается несущих конструкций, то там деформированы узлы соединений верхней части гаража техобслуживания.

Атака дрона на ЧАЭС

В ночь на пятницу, 14 февраля, российская армия нанесла очередной дроновой удар по территории Украины. Под атакой оказался саркофаг на ЧАЭС, в который попал беспилотник, оснащенный фугасной боевой частью. Дрон не был обнаружен радарами из-за малой высоты полета - до 85 метров.

По данным Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, последствия атаки могли бы быть катастрофическими, если бы беспилотник попал 15 метров в сторону от места поражения.

Ранее сообщалось, что на ЧАЭС были приостановлены работы по тушению пожара. Там продолжается мониторинг ситуации с помощью беспилотника.