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В Москве ликвидировали топ-чиновника, который занимался модернизацией ракет для атак по Украине

Москва, Четверг 12 декабря 2024 12:15
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В Москве ликвидировали топ-чиновника, который занимался модернизацией ракет для атак по Украине Фото: Михаил Шатский (росСМИ)
Автор: Мария Кучерявец, Ульяна Безпалько

В Москве был ликвидирован Михаил Шатский - заместитель генерального конструктора КБ "Марс" и начальник отдела программного обеспечения. Он занимался модернизацией ракет X-59 до уровня X-69, которые войска РФ используют для ударов по Украине.

Что известно о ликвидации Шатского - собрало РБК-Украина в материале ниже.

Отметим, что первым о смерти Шатского написал российский журналист Александр Невзоров. По его словам, за операцией стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Сегодня силами ГУР в Москве ликвидирован особо вредный преступник - заместитель генерального конструктора, руководитель отдела программного обеспечения КБ "Марс" Михаил Шатский", - сообщил Невзоров в своем Telegram-канале.

По его словам, Шатский занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня X-69, внедрял новые БПЛА и виновен в смерти тысяч невинных украинцев.

Информацию о ликвидации этого российского чиновника подтвердили РБК-Украина источники в Силах обороны Украины. Собеседники также сообщили, что это была операция ГУР.

Что известно о КБ "Марс" и Шатском

Кроме того, согласно данным из открытых источников, Российская Федерация на базе конструкторского бюро "Марс" занимается модернизацией и изготовлением систем управления разгонных блоков и бортовых систем управления для крылатых ракет МКБ "Радуга" в рамках государственного оборонного заказа.

При этом сама "Радуга" специализируется на разработке и производстве крылатых ракет разного назначения.

Добавим, что кроме вышеуказанной специализации, Шатский также занимался разработкой и прогнозированием надежности бортовых систем управления космических аппаратов на основе теории нейронных сетей, а также рядом других вопросов, связанных с космическими аппаратами.

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