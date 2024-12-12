Зеленский провел Ставку в Запорожье и представил нового командующего Сухопутными войсками
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 декабря, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. В частности, был обсужден вопрос противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook и Telegram.
Ставка
"Я провел заседание Ставки сегодня именно здесь, и прежде всего по ПВО, стабилизации фронта, достижению наших основных задач безопасности", - отметил глава государства.
Он добавил, что Украине нужен настоящий мир, поэтому необходимо быть действительно сильными. Также, по его словам, необходимо сделать все, чтобы каждый день приближал Украину к миру.
Новый командующий Сухопутных войск
Глава государства в ходе визита в Запорожье также представил украинским генералам нового командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого.
"Я благодарен за доверие возглавлять самый мощный, самый численный вид ВСУ. Со своей стороны я сделаю все, чтобы вид развивался, приобретал необходимые способности и был готовым ко всем вызовам, которые нас ожидают в будущем. Люди, технологии как управленческие процессы - мои приоритеты деятельности", - отметил Драпатый.
В свою очередь глава государства уточнил, что новому командующему Сухопутных войск уже дали четкие задачи и он готов их выполнять.
Визит Зеленского в Запорожье
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в Запорожскую область, которая является прифронтовой.
В частности, он посетил дивизион HIMARS на Запорожском направлении, где вручил украинским защитникам награды.
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