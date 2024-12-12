Трамп раскритиковал разрешение Украине бить по России американскими ракетами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в интервью еженедельному американскому журналу TIME.

Во время интервью Трамп признался в том, что с кризисом на Ближнем Востоке легче справиться, чем с полномасштабной войной в Украине, назвав последнюю "безумием".

В то же время он раскритиковал использование Украиной американских ракет для поражения целей на территории РФ.

"Я категорически не согласен с тем, чтобы посылать ракеты на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто эскалируем эту войну и делаем ее еще хуже", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, "откажется" ли он от Украины, 47-й президент США заявил, что планирует использовать поддержку Киева как рычаг давления на Россию во время переговоров о прекращении войны.

"Я хочу достичь соглашения... и единственный способ достичь соглашения - это не отступать", - добавил Трамп.

Удары вглубь России

В середине ноября СМИ, со ссылкой на американских чиновников, сообщили, что администрация главы Белого дома Джо Байдена разрешила Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории России. Комментируя это, президент Владимир Зеленский заявил, что "ракеты сами за себя скажут". В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Украина таки получила "добро".

Через некоторое время информированный источник РБК-Украина в Силах обороны сообщил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые нанесли удар по российской территории баллистическими ракетами ATACMS.

Подробнее о том, может ли Трамп запретить Украине применять американские дальнобойные ракеты против территории России - читайте в материале РБК-Украина "Политика непредсказуемости. Отменит ли Трамп разрешение Украине бить вглубь РФ".