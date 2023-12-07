Ликвидация Кивы и новая военная помощь Украине от США: новости за 6 декабря

Служба безопасности Украины провела спецоперацию, в рамках которой был ликвидирован бывший народный депутат Илья Кива. Тем временем Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи Украине.
Более детально о том, что произошло в среду, 6 декабря, - в материале РБК-Украина.
Спецоперация СБУ. Источники подтвердили ликвидацию Кивы
Скандального экс-нардепа Верховной рады Илью Киву ликвидировали. Это была спецоперация Службы безопасности Украины.
Об этом РБК-Украина сообщили источники.
Ракеты для HIMARS и не только. США объявили новый пакет военной помощи для Украины
Соединенные Штаты Америки объявили пакет военной помощи Украине. В него входит вооружение стоимостью 175 миллионов долларов.
В частности, украинские военные получат ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS.
Ночная атака дронов: силы ПВО уничтожили более 40 ударных беспилотников
Российская Федерация выпустила по Украине около полусотни ударных дронов ночью 6 декабря.
Силы противовоздушной обороны смогли уничтожить 41 беспилотник.
Нужны для вступления в ЕС. В Раде дали "зеленый свет" законопроектам о НАБУ и НАПК
Комитет по антикоррупционной политике рекомендовал парламенту принять во втором чтении два важных законопроекта по борьбе с коррупцией.
Они необходимы для вступления Украины в Европейский союз.
Венгрия будет блокировать вопрос Украины на саммите ЕС, он может затянуться, - журналист
Венгрия на саммите лидеров ЕС на следующей неделе будет блокировать вопрос о начале переговоров Украины о вступлении в Европейский союз. Поэтому саммит может затянуться.
Об этом рассказал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
СБУ ликвидировала "депутата Народного совета "ЛНР", - источники
Украинские спецслужбы ликвидировали "депутата Народного совета "ЛНР" Олега Попова. Ранее он был причастен к убийству украинцев, сообщили источники РБК-Украина.
G7 введет запрет на прямые поставки российских алмазов
Президент США Джо Байден и лидеры стран "Большой семерки" (G7) согласились на запрет российских алмазов, сообщает Reuters.
Запрет на импорт вступит в силу с 1 января 2024 года, затем в течение года постепенно будет внедряться эмбарго на оборот камней.
Я выиграю. Байден оценил шансы Трампа победить на выборах
Американский президент Джо Байден оценил шансы бывшего президента США Дональда Трампа на грядущих выборах.
"Я не думаю. Я одержу над ним победу", - подчеркнул президент США.
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