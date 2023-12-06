Нужны для вступления в ЕС. В Раде дали "зеленый свет" законопроектам о НАБУ и НАПК

Комитет по антикоррупционной политике рекомендовал парламенту принять во втором чтении два важных законопроекта по борьбе с коррупцией. Они необходимы для вступления Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Комитет Рады дал "зеленый свет" для принятия во втором чтении законопроекта №10203-1 О внесении изменений в Закон Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Законопроектом предлагается увеличить количество штата НАБУ с 700 до 1000 человек, в частности, увеличить количество лиц начальствующего состава с 500 до 750 человек.

Учитывая ограниченные возможности финансирования в период военного положения, реализовывать это будут постепенно. Так, с 2024 по 2026 год НАБУ будут увеличивать на 100 должностей ежегодно.

Ранее сообщалось, что на этот проект планируют выделить 1,7 млрд гривен на 3 года.

Кроме того, комитет по антикоррупционной политике Рады рекомендовал ко второму чтению законопроект №10262 об отмене ограничений полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции.

Принятый в первом чтении проект дает возможность НАПК проверять имущество, приобретенное в публичную службу.

Добавим, Еврокомиссия в своем отчете по оценке евроинтеграционных усилий Украины обратила внимание на необходимость отмены ограничений полномочий НАПК. Речь идет о продолжении проверки активов, уже прошедших процесс проверки.

Принятие евроинтеграционных законопроектов

Напомним, 14 ноября Кабинет министров согласовал законопроекты, принятие которых является условием для начала переговоров по вступлению нашей страны в Европейский союз. Речь идет именно:

об увеличении количества сотрудников НАБУ;

об исключении отдельных положений из закона о предотвращении коррупции, уменьшающих эффективность механизма декларирования активов.

Уже 21 ноября Верховная рада в первом чтении приняла указанные проекты законов.

Следует отметить, что 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. По словам Урсулы фон дер Ляйен, Украина уже провела 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС. Однако Киев должен и дальше продолжать реформы.