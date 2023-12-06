Ночная атака дронов: силы ПВО уничтожили более 40 ударных беспилотников

Российская Федерация выпустила по Украине около полусотни ударных беспилотников сегодня ночью, 6 декабря. Силы ПВО уничтожили 41 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ в Telegram .

Российские оккупационные войска атаковали Украину "шахедами" по двум направлениям - мыс Чауда (Крым) и Курская область РФ. Всего зафиксированы пуски 48 ударных беспилотников.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожен 41 ударный БПЛА противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к отражению российской атаки привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Ночная атака РФ по Украине 6 декабря

Сегодня ночью во время воздушной тревоги раздавались взрывы в Хмельницком районе. В областной военной администрации сообщали о работе сил ПВО в регионе.

Силы обороны Юга сообщали о движении "шахедов" в сторону города Староконстантинов Хмельницкого района.