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Ночная атака дронов: силы ПВО уничтожили более 40 ударных беспилотников

Украина, Среда 06 декабря 2023 07:34
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Ночная атака дронов: силы ПВО уничтожили более 40 ударных беспилотников Фото: РФ выпустила по Украине почти полсотни ударных дронов, сколько целей уничтожило ПВО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская Федерация выпустила по Украине около полусотни ударных беспилотников сегодня ночью, 6 декабря. Силы ПВО уничтожили 41 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ в Telegram.

Российские оккупационные войска атаковали Украину "шахедами" по двум направлениям - мыс Чауда (Крым) и Курская область РФ. Всего зафиксированы пуски 48 ударных беспилотников.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожен 41 ударный БПЛА противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к отражению российской атаки привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Ночная атака РФ по Украине 6 декабря

Сегодня ночью во время воздушной тревоги раздавались взрывы в Хмельницком районе. В областной военной администрации сообщали о работе сил ПВО в регионе.

Силы обороны Юга сообщали о движении "шахедов" в сторону города Староконстантинов Хмельницкого района.

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