Ловушка для Хаменеи: как шпион ЦРУ и дорожные камеры помогли уничтожить лидера Ирана

Изображения со взломанных камер шифровались и в режиме реального времени передавались на серверы в Тель-Авиве и на юге Израиля.

Одна из камер имела особенно удобный угол обзора - она позволяла отслеживать, где охранники паркуют личные авто, и давала представление о повседневном распорядке в тщательно охраняемом комплексе.

Как собирали "досье" на охрану

Сложные алгоритмы автоматически формировали досье на каждого из охранников:

адреса проживания

график работы

маршруты к месту службы

кого именно они охраняют и перевозят.

Разведчики называют это "моделью жизни". Потоки с дорожных камер были лишь одним из сотен источников данных, которые в совокупности помогли установить, во сколько Хаменеи будет в своем офисе в то субботнее утро и кто будет рядом.

Фото: как планировался удар по резиденции Хаменеи (Financial Times)

Почему телефоны охранников не сработали

Израиль также нарушил работу около десятка башен мобильной связи вблизи улицы Пастера. Телефоны охранников во время звонков были заняты, поэтому ни одно предупреждение до них так и не дошло.

"Задолго до того, как упали бомбы, мы знали Тегеран как Иерусалим. И когда ты знаешь место так же хорошо, как улицу, на которой вырос, ты замечаешь одну вещь, которая не на своем месте", - сказал один израильский разведчик.

Как в ликвидации Хаменеи помог анализ соцсетей

За сбором информации стояло израильское подразделение радиоразведки 8200, внешняя разведка Моссад и военная аналитика.

Израиль применил метод анализа социальных сетей - математический подход, который позволяет обработать миллиарды точек данных и найти скрытые центры принятия решений.

"Если лицо, принимающее решение, решает, что кого-то нужно убить, в Израиле культура такова: "Мы предоставим разведывательные данные о целях", - пояснил Итай Шапира, бригадный генерал израильского военного резерва.

Фото: последствия удара по резиденции Хаменеи (Financial Times)

Хаменеи не скрывался

В отличие от лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, который провел годы в подземных бункерах, Хаменеи публично говорил о возможности собственной гибели - и, по словам иранских экспертов, ожидал мученической смерти. Во время войны он все же соблюдал определенные меры предосторожности.

"У него было два бункера - и если бы он там был, Израиль не смог бы добраться до него с теми бомбами, которые у них есть", - рассказал один из собеседников издания.

Источник сыграл ключевую роль

Израильская разведка подтвердила, что Хаменеи с высшим руководством Ирана будет находиться в резиденции тем утром, - благодаря взломанным камерам и перехваченным данным мобильной связи.

Но ЦРУ имело также человеческий источник, который непосредственно подтвердил факт встречи.

Израильские самолеты выпустили до 30 высокоточных боеприпасов по комплексу Хаменеи. Использовалась ракета типа "Спарроу", которую не может сбить иранское ПВО. Удар утром, а не ночью, стал элементом неожиданности.

Фото: ракета, которой был убит Хаменеи (Financial Times).

Что еще известно о ликвидации лидера Ирана Хаменеи

Незадолго до начала операции ЦРУ установило местонахождение Хаменеи.