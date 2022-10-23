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Больница в Бахмуте попала под вражеский обстрел

Иллюстративное фото: больница в Бахмуте попала под вражеский обстрел (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Российские оккупанты обстреляли больницу в Бахмуте Донецкой области. Пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Сообщается, что сегодня утром россияне обстреляли Бахмут из артиллерии - попали в местную многопрофильную больницу интенсивного лечения.

Пострадавших нет, однако здание частично разрушено: повреждены крыша и стены, выбиты окна.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в то время как украинское наступление изменило карту поля боя в других местах, линия фронта в Бахмуте, примерно в 20 километрах от границы Донецкой и Луганской областей, практически не сдвинулась за четыре месяца ожесточенных боев.

Кроме того, в Бахмуте невозможно оперативно выявлять погибших и разбирать завалы.

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ДонбассДонецкая областьБахмут