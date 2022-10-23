Больница в Бахмуте попала под вражеский обстрел

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Сообщается, что сегодня утром россияне обстреляли Бахмут из артиллерии - попали в местную многопрофильную больницу интенсивного лечения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в то время как украинское наступление изменило карту поля боя в других местах, линия фронта в Бахмуте, примерно в 20 километрах от границы Донецкой и Луганской областей, практически не сдвинулась за четыре месяца ожесточенных боев.

Кроме того, в Бахмуте невозможно оперативно выявлять погибших и разбирать завалы.