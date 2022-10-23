Лікарня у Бахмуті потрапила під ворожий обстріл

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Повідомляється, що сьогодні зранку росіяни обстріляли Бахмут з артилерії - поцілили в місцеву Багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в той час як український наступ змінив карту поля бою в інших місцях, лінія фронту в Бахмуті, приблизно за 20 кілометрів від кордону Донецької та Луганської областей, практично не зрушила за чотири місяці запеклих боїв.

Крім того, в Бахмуті неможливо оперативно виявляти загиблих і розбирати завали.