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Лікарня у Бахмуті потрапила під ворожий обстріл

Ілюстративне фото: лікарня у Бахмуті потрапила під ворожий обстріл (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Російські окупанти обстріляли лікарню у Бахмуті Донецької області. Постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Повідомляється, що сьогодні зранку росіяни обстріляли Бахмут з артилерії - поцілили в місцеву Багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування.

Постраждалих немає, однак будівля частково зруйнована: пошкоджено стріху і стіни, вибито вікна.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в той час як український наступ змінив карту поля бою в інших місцях, лінія фронту в Бахмуті, приблизно за 20 кілометрів від кордону Донецької та Луганської областей, практично не зрушила за чотири місяці запеклих боїв.

Крім того, в Бахмуті неможливо оперативно виявляти загиблих і розбирати завали.

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ДонбасДонецька областьБахмут