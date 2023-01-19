Кадровые военные РФ в Луганской области существенно не вливают на ход боевых действий, - ОВА

Кадровые военные РФ в Луганской области существенно не влияют на общую ситуацию на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Недавно оккупанты в Луганской области не справились с управлением техники, перевернулись, а руководству доложили, что их подбили", - говорится в заявлении.

Гайдай добавил, что все контрнаступления, которые пытались устроить россияне в Луганской области, были отражены украинскими военными и в районе Белогоровки, и со стороны Сватового.

"Кадровые военные, подтянутые россиянами для усиления собственной обороны, существенно не влияют на общую ситуацию на фронте. ВСУ понемногу продвигаются вперед", - добавил глава области.

По словам Гайдая, каждый день украинские военные уничтожают по 4-6 единиц тяжелой техники врага. В районе Дибровы на подступе к Кременной сейчас идут тяжелые бои.