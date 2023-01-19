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Украинские военные уничтожили позицию оккупантов в Луганской области (видео)

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Луганская область, Четверг 19 января 2023 15:50
Украинские военные уничтожили позицию оккупантов в Луганской области (видео) Фото: украинские военные уничтожили позицию оккупантов в Луганской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Белогоровке Луганской области украинские военные уничтожили позицию оккупантов вместе с БК с помощью FGM-148 Javelin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СтратКом ВСУ.

"Белогоровка, Луганская область... С помощью FGM-148 Javelin была поражена российская позиция, на которой в это время находилось транспортное средство, вероятно привезшее БК. Теперь ни позиции, ни БК у оккупанта", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Вооруженные силы Украины используя Javelin уничтожили самый современный танк РФ Т-90 "Прорыв".

Также ранее мы писали, что украинские защитники с помощью артиллерии уничтожили оккупантов из ЧВК "Вагнер" в Соледаре.

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