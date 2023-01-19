В больнице под Луганском находятся более 200 мобилизованных местных жителей, - Генштаб

Фото: В больнице под Луганском находятся более 200 мобилизованных местных жителей (GettyImages)

Российские захватчики продолжают нести существенные потери личного состава. В Луганской области была зафиксирована больница, где размещено более 200 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.