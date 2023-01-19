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В больнице под Луганском находятся более 200 мобилизованных местных жителей, - Генштаб

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Четверг 19 января 2023 23:00
В больнице под Луганском находятся более 200 мобилизованных местных жителей, - Генштаб Фото: В больнице под Луганском находятся более 200 мобилизованных местных жителей (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики продолжают нести существенные потери личного состава. В Луганской области была зафиксирована больница, где размещено более 200 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Противник и дальше терпит значительные потери в живой силе", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что в Новосветловке Луганской области в местной больнице находится более 200 раненых.

Военные объясняют, что они из числа принудительно мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской области.

Напомним, что в Белогоровке Луганской области украинские военные уничтожили позицию оккупантов вместе с БК с помощью FGM-148 Javelin.

Кадровые военные РФ в Луганской области не влияют существенно на общую ситуацию на фронте.

Российские захватчики пытаются контратаковать возле Кременной (Луганская область) и подтягивают туда новые резервы.

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