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У лікарні під Луганськом перебуває понад 200 мобілізованих місцевих жителів, - Генштаб

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Четвер 19 січня 2023 23:00
У лікарні під Луганськом перебуває понад 200 мобілізованих місцевих жителів, - Генштаб Фото: У лікарні під Луганськом перебуває понад 200 мобілізованих місцевих жителів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські загарбники продовжують зазнавати суттєвих втрат особового складу. У Луганській області було зафіксована лікарня, де розміщено понад 200 поранених осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Противник і далі зазнає значних втрат у живій силі", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначають, що у Новосвітлівці Луганської області, в місцевій лікарні знаходиться понад 200 поранених.

Військові пояснюють, що вони з числа нещодавно примусово мобілізованих жителів тимчасово окупованих територій Луганської області.

Нагадаємо, що у Білогорівці Луганської області українські військові знищили позицію окупантів разом з БК за допомогою FGM-148 Javelin.

Кадрові військові РФ у Луганській області суттєво не вливають на загальну ситуацію на фронті.

Російські загарбники намагаються контратакувати біля Кремінної (Луганська область) та підтягують туди нові резерви.

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