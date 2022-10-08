ua ru
Сб, 08 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Больницы оккупированных городов Херсонской области переполнены ранеными солдатами РФ

Новина українською →
Херсон, Суббота 08 октября 2022 19:53
Больницы оккупированных городов Херсонской области переполнены ранеными солдатами РФ Фото: больницы оккупированных городов Херсонской области переполнены солдатами РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска на южном направлении продолжают нести серьезные потери. Больницы в оккупированных регионах переполнены ранеными российскими солдатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается также, что медицинские учреждения оккупированных районов Херсонской области не справляются с потоком раненых оккупантов.

Ранее мы писали, что российские солдаты жалуются родственникам на большое количество убитых в его подразделении, в том числе среди офицерского командного состава.

Также сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины враг потерял более 60 тысяч солдат. Ранения получили втрое больше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Вторжение России в Украину Войска РФ
NEWS
Как повреждение Крымского моста может повлиять на войну: ответ эксперта
Как повреждение Крымского моста может повлиять на войну: ответ эксперта
DAILY
Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке