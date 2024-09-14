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Лиховой о ситуации в Херсонской области: становится более горячо

Украина, Суббота 14 сентября 2024 20:02
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Лиховой о ситуации в Херсонской области: становится более горячо Фото: направление в Херсонской области, которое становится "более горячим" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Приднепровское направление в Херсонской области остается активным. Мало того, сейчас там становится все более горячо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОВСУ "Таврия" Дмитрия Лихового в эфире телемарафона.

Лиховой пояснил, что противник хочет подойти как можно ближе к берегу Днепра и взять под контроль его русло.

"Враг туда наоборот бросает дополнительные силы. В этих боях за острова участвуют подразделения РФ из состава 144 и 205 мотострелковых бригад, 337 десантно-штурмового полка, 28 мотострелкового полка, 126 отдельной бригады береговой охраны и 61 бригады морской пехоты", - сообщил спикер.

Военный пояснил, что вот такое разнообразие российских силовиков из разных структур их оккупационной армии привлечено к задачам на левом берегу Днепра и островах, которыми противник хочет, возможно, приблизиться к Херсону на расстояние более близких обстрелов.

"Хотя там и так работает артиллерия и ударные беспилотники". - отметил он.

Напомним, на днях Лиховой сообщал, что даже несмотря на значительные потери, РФ пытается занять серую зону на островах и устье Днепра.

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