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Лиховій про ситуацію в Херсонській області: стає більш гаряче

Україна, Субота 14 вересня 2024 20:02
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Лиховій про ситуацію в Херсонській області: стає більш гаряче Фото: напрямок в Херсонській області, що стає "більш гарячим" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Придніпровський напрямок в Херсонській області залишається активним. Мало того, наразі там стає все більш гаряче.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

Лиховій пояснив, що противник хоче підійти якомога ближче до берега Дніпра та взяти під контроль його русло.

"Ворог туди навпаки кидає додаткові сили. В цих боях за острови беруть участь підрозділи РФ зі складу 144 та 205 мотострілецьких бригад, 337 десантно-штурмового полку, 28 мотострілецького полку, 126 окремої бригади берегової охорони та 61 бригади морської піхоти", - повідомив речник.

Військовий пояснив, що ось таке розмаїття російських силовиків з різних структур їхньої окупаційної армії залучене до задач на лівому березі Дніпра та островах, якими противник хоче, можливо, наблизитися до Херсону на відстань ближчих обстрілів.

"Хоча там і так працює артилерія та ударні безпілотники". - зауважив він.

Нагадаємо, днями Лиховій повідомляв, що навіть попри значні втрати, РФ намагається зайняти сіру зону на островах та гирлі Дніпра.

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