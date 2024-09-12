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Лиховой: РФ, несмотря на значительные потери, пытается занять серую зону на островах и устье Днепра

Четверг 12 сентября 2024 19:09
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Лиховой: РФ, несмотря на значительные потери, пытается занять серую зону на островах и устье Днепра Иллюстративное фото: РФ, несмотря на значительные потери, пытается занять серую зону в устье Днепра (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Большинство штурмов россиян проходят на Приднепровском направлении. Но украинские военные продолжают удерживать плацдармы на левом берегу Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОВСУ "Таврия" Дмитрия Лихового в эфире телемарафона.

По его словам, по состоянию на 16:00 сегодняшнего дня было 2 штурма россиян. Вчера их было семь, при этом всего за последнюю неделю было около 60. Лиховой отметил, что по сравнению с предыдущим периодом относительного затишья сейчас - резкое обострение.

"Противник привлекает значительные усилия, чтобы занять серую зону на островах, или в той местности, которая изрезана проливами, устьями Днепра, именно на левом берегу. Там боевые действия несколько усложнены потребностями в логистике с помощью лодок и гидроциклов", - рассказал спикер.

Лиховой отметил, что большое количество плавсредств россиян уничтожается каждый день, и те терпят значительные потери.

"Нашим подразделениям удается удерживать позиции на левом берегу Днепра. Это не только Крынки, это около 7 локаций, начиная от устья Днепра и дальше к востоку от Крынок", - отметил он.

Что предшествовало

Напомним, в июле появилась информация о том, что украинские защитники вышли из Крынок Херсонской области.

Тогда Лиховой рассказывал, что ситуация не является критической и украинские защитники продолжают удерживать позиции в районе Крынок. Сама деревня, по его словам, превратилась в груду камней под постоянными ударами россиян.

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