Лига чемпионов: определились пары 1/2 финала главного турнира Европы
Мюнхенская "Бавария" и мадридский "Реал" пополнили список полуфиналистов Лиги чемпионов 2023/24.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Четыре коллектива продолжат борьбу за главный европейский трофей. Первые поединки стадии 1/2 финала состоятся 30 апреля-1 мая, а ответные матчи сыграют 7-8 мая.
В первом полуфинале дортмундская "Боруссия" будет противостоять французскому "Пари Сен-Жермен". Немецкий гранд после выездного поражения от мадридского "Атлетико" одолел "матрасников" дома с нужным счетом. В свою очередь ПСЖ обменялся гостевыми победами с испанской "Барселоной" (2:3, 4:1).
В другом полуфинале мюнхенская "Бавария" встретится с мадридским "Реалом. Кризисный немецкий гранд, несмотря на скептические прогнозы, выбил лондонский "Арсенал" минимальной победой дома (2:2, 1:0). "Сливочные" же выиграли досрочный финал против "Манчестер Сити" с двумя сэйвами Андрея Лунина в серии пенальти.
Все пары 1/2 финала Лиги чемпионов 2023/24:
- "Боруссия" Д – ПСЖ
- "Бавария" – "Реал"
Напомним, ранее разобрали конец чемпионской серии Комана из "Баварии".
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