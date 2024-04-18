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Лига чемпионов: определились пары 1/2 финала главного турнира Европы

Четверг 18 апреля 2024 01:30
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Лига чемпионов: определились пары 1/2 финала главного турнира Европы Фото: Парижане триумфовали в Барселоне (twitter.com/PSG_English)
Автор: Антон Федорцив

Мюнхенская "Бавария" и мадридский "Реал" пополнили список полуфиналистов Лиги чемпионов 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Четыре коллектива продолжат борьбу за главный европейский трофей. Первые поединки стадии 1/2 финала состоятся 30 апреля-1 мая, а ответные матчи сыграют 7-8 мая.

В первом полуфинале дортмундская "Боруссия" будет противостоять французскому "Пари Сен-Жермен". Немецкий гранд после выездного поражения от мадридского "Атлетико" одолел "матрасников" дома с нужным счетом. В свою очередь ПСЖ обменялся гостевыми победами с испанской "Барселоной" (2:3, 4:1).

В другом полуфинале мюнхенская "Бавария" встретится с мадридским "Реалом. Кризисный немецкий гранд, несмотря на скептические прогнозы, выбил лондонский "Арсенал" минимальной победой дома (2:2, 1:0). "Сливочные" же выиграли досрочный финал против "Манчестер Сити" с двумя сэйвами Андрея Лунина в серии пенальти.

Все пары 1/2 финала Лиги чемпионов 2023/24:

  • "Боруссия" Д – ПСЖ
  • "Бавария" – "Реал"

Лига чемпионов: определились пары 1/2 финала главного турнира Европы

Напомним, ранее разобрали конец чемпионской серии Комана из "Баварии".

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ПСЖ Боруссия Лига Чемпионов Бавария Реал
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