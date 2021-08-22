Лідери країн G7 24 серпня зберуться на термінове засідання через ситуацію в Афганістані

У вівторок, 24 серпня, відбудеться екстрені переговори лідерів країн "Великої сімки". Вони обговорять ситуацію в Афганістані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона в Twitter.
"У вівторок я зберу лідерів країн" Великої сімки " для проведення термінових переговорів щодо ситуації в Афганістані. Життєво важливо, щоб міжнародне співтовариство працювало спільно для забезпечення безпечної евакуації, запобігання гуманітарної кризи і надання підтримки афганському народу для закріплення досягнень останніх 20 років", - написав він.
Нагадаємо, раніше Борис Джонсон заявив, що Великобританія готова працювати з "Талібаном".