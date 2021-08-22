RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Лідери країн G7 24 серпня зберуться на термінове засідання через ситуацію в Афганістані

Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 24 серпня, відбудеться екстрені переговори лідерів країн "Великої сімки". Вони обговорять ситуацію в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона в Twitter.

"У вівторок я зберу лідерів країн" Великої сімки " для проведення термінових переговорів щодо ситуації в Афганістані. Життєво важливо, щоб міжнародне співтовариство працювало спільно для забезпечення безпечної евакуації, запобігання гуманітарної кризи і надання підтримки афганському народу для закріплення досягнень останніх 20 років", - написав він.

Нагадаємо, раніше Борис Джонсон заявив, що Великобританія готова працювати з "Талібаном".

Читайте РБК-Україна в Google News
Борис ДжонсонАфганистанG7