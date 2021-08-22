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Лидеры стран G7 24 августа соберутся на срочное заседание из-за ситуации в Афганистане

Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 24 августа, состоится экстренные переговоры лидеров стран "Большой семерки". Они обсудят ситуацию в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Twitter.

"Во вторник я соберу лидеров стран "Большой семерки" для проведения срочных переговоров по ситуации в Афганистане. Жизненно важно, чтобы международное сообщество работало сообща для обеспечения безопасной эвакуации, предотвращения гуманитарного кризиса и оказания поддержки афганскому народу для закрепления достижений последних 20 лет", - написал он.

Напомним, ранее Борис Джонсон заявил, что Великобритания готова работать с "Талибаном".

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Борис ДжонсонАфганистанG7