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Британія працюватиме з талібами, якщо це буде необхідно, - Джонсон

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Лондон, П'ятниця 20 серпня 2021 20:40
Британія працюватиме з талібами, якщо це буде необхідно, - Джонсон Фото: прем'єр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що Великобританія буде працювати з "Талібаном", якщо це буде необхідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я хочу запевнити людей, що наші політичні і дипломатичні зусилля з пошуку рішення для Афганістану, робота з Талібаном, звичайно, якщо буде потрібно, буде продовжуватися", - сказав Джонсон.

Джонсон сказав, що ситуація в аеропорту Кабула, де скупчилися тисячі зневірених афганців, які прагнуть покинути країну, стає "трохи краще".

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Великобританія Афганистан Борис Джонсон
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